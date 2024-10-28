Кошти будуть виділені за рахунок заморожених активів Російської Федерації у межах кредиту G7.

У понеділок, 28 жовтня, стало відомо, що уряд Японії надасть кредит на суму 471,9 млрд ієн (приблизно $3 млрд) для підтримки України від країн "Групи семи" (G7). Про це повідомляє японське видання Kyodo News.

Зазначається, що кошти будуть виділені завдяки використанню заморожених активів Російської Федерації.

"Велика сімка" вже погодилася надати допомогу, і було опубліковано документ, який пояснює деталі, включаючи суму кредиту кожної країни", - нагадує ЗМІ.

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Допомога Заходу Україні - останні новини

Днями президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети допомоги від країн Північної Європи. Він також повідомив про створення нового формату співпраці – Україна плюс країни Північної Європи. В рамках цього формату буде нарощуватися оборонна, політична та економічна взаємодія.

Зеленський подякував Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії, які беруть участь у цьому форматі, і висловив сподівання, що ці країни підтримають План перемоги.

Також УНІАН повідомляв про заяву директорки Північної Європи в Атлантичній раді, голови правління Інституту безпеки та політики розвитку Анна Віслендер, яка вважає, що Росія є системною загрозою, а Європа "повинна прокинутися".

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