Таке рішення їй далося непросто.

Нещодавно етнічна українка Кароліна Шиїно перемогла в конкурсі краси "Міс Японія", проте зараз вона відмовилася від свого титулу.

Таке рішення вона прийняла не після хейту на свою адресу, мовляв, дівчина українського походження не може бути першою красунею в Японії, а після того, як місцеві ЗМІ оприлюднили неприємний про неї матеріал, в якому розкрилися подробиці її особистого життя.

Повідомляється, що Кароліна перебувала у стосунказ з впливовим лікарем з Японії, у якого була сім'я.

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Після такого викриття Шиїно відмовилася від перемоги на конкурсі.

"Мені щиро шкода за ті величезні проблеми, які я заподіяла, і за зраду тих, хто мене підтримував", - написала вона в Instagram.

Організатори конкурсу краси "Міс Японія" підтримали її рішення.

Вони підкреслили, що "серйозно розмірковують про відповідальність за виникнення обурення" і принесли "глибокі вибачення" зацікавленим сторонам, включаючи спонсорів і суддів.

Нагадаємо, раніше Кароліна Шиїно потрапила в скандал. Її перемога на конкурсі викликала суперечки в мережі.

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