Дівчину захейтили за титул.

Уродженка України Кароліна Шіїно здобула перемогу на конкурсі краси "Міс Японія-2024". Про це пише видання The Independent.

Відомо, що батьки Кароліни є українцями, які переїхали до Японії, коли дівчині було 5 років. Згодом її мати розлучилася та вийшла заміж вдруге за японця. Проте 26-річна дівчина наголошує, що вона постійно була білою вороною у японському суспільстві.

"Мені доводилося постійно зіштовхуватися з труднощами, які заважають мені бути прийнятою японцями. Тому тут, на конкурсі, я дякую усім за те, що мене нарешті визнали японкою", - сказала Шіїно у своїй промові зі сцени.

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Вона наголосила, що вважає себе японкою і прагне створити суспільство, в якому "людей не судять за їхньою зовнішностю".

Проте результати конкурсу викликали суперечки серед японців.

Реакція японців на перемогу українки

В соцмережах почали активно обговорювати перемогу Кароліни і хейтити за те, що вона не може мати титул "Міс Японія", якщо не є японкою.

"Якби вона народилася росіянкою, вона б не перемогла. Жодних шансів. Очевидно, що критерієм тепер є політичне рішення. Який сумний день для Японії"

"Я думаю, що японці отримують неправильне уявлення, коли людину європейської зовнішності називають найкрасивішою японкою".

Проте були і ті, хто підтримав дівчину.

"Якщо люди продовжать оцінювати японців, спираючись на походження, і вважатимуть своїми лише тих, у кого чиста японська кров, замість того, щоб прийняти мультикультуралізм, у Японії закінчаться японці"

"Як не японська людина, яка живе в Японії, я також вважаю, що походження не головне".

Підтримали Кароліну і організатори конкурсу, які вважають, що дівчина чесно отримала свій титул.

"Японська краса існує не у зовнішності, не в крові, а міцно живе в нашому серці", - сказали організатори.

Нагадаємо, декілька років тому пенсіонерка з Одеси перемогла у конкурсах краси у Болгарії та США.

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