Уродженка України Кароліна Шіїно здобула перемогу на конкурсі краси "Міс Японія-2024". Про це пише видання The Independent.
Відомо, що батьки Кароліни є українцями, які переїхали до Японії, коли дівчині було 5 років. Згодом її мати розлучилася та вийшла заміж вдруге за японця. Проте 26-річна дівчина наголошує, що вона постійно була білою вороною у японському суспільстві.
"Мені доводилося постійно зіштовхуватися з труднощами, які заважають мені бути прийнятою японцями. Тому тут, на конкурсі, я дякую усім за те, що мене нарешті визнали японкою", - сказала Шіїно у своїй промові зі сцени.
Вона наголосила, що вважає себе японкою і прагне створити суспільство, в якому "людей не судять за їхньою зовнішностю".
Проте результати конкурсу викликали суперечки серед японців.
Реакція японців на перемогу українки
В соцмережах почали активно обговорювати перемогу Кароліни і хейтити за те, що вона не може мати титул "Міс Японія", якщо не є японкою.
- "Якби вона народилася росіянкою, вона б не перемогла. Жодних шансів. Очевидно, що критерієм тепер є політичне рішення. Який сумний день для Японії"
- "Я думаю, що японці отримують неправильне уявлення, коли людину європейської зовнішності називають найкрасивішою японкою".
Проте були і ті, хто підтримав дівчину.
- "Якщо люди продовжать оцінювати японців, спираючись на походження, і вважатимуть своїми лише тих, у кого чиста японська кров, замість того, щоб прийняти мультикультуралізм, у Японії закінчаться японці"
- "Як не японська людина, яка живе в Японії, я також вважаю, що походження не головне".
Підтримали Кароліну і організатори конкурсу, які вважають, що дівчина чесно отримала свій титул.
"Японська краса існує не у зовнішності, не в крові, а міцно живе в нашому серці", - сказали організатори.
Нагадаємо, декілька років тому пенсіонерка з Одеси перемогла у конкурсах краси у Болгарії та США.