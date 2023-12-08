Відкриття ще одного пункту пропуску для порожніх вантажівок не змінило ситуацію з блокадою.

Перевізники з Польщі продовжують блокувати кордон з Україною на чотирьох напрямках. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Він уточнив, що близько 3300 вантажівок зараз стоять у чергах на території Польщі, чекаючи на виїзд до України. Ситуація найбільш ускладнена на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", де черги складають відповідно 1200 та 850 вантажівок.

"Якщо говорити про певні категорії вантажів, то вони рухаються. Це і гуманітарні вантажі, інші важливі вантажі, яких потребує Україна. Але сказати, що всі вони мають можливість безперешкодно перетнути кордон, я не можу", - зазначив спікер.

Водночас, за його словами, пропускний пункт "Угринів" продовжує працювати. Так, за останню добу близько 100 порожніх вантажівок проїхали з України до Польщі через цей пункт пропуску. При цьому у черзі ще чекають близько 270 вантажівок. Однак відкриття ще одного пункту пропуску для порожніх вантажівок, каже Демченко, не змінило ситуацію з блокадою.

Блокування українсько-польського кордону - останні новини

Україна знайшла оригінальне рішення проблеми блокування кордону польськими перевізниками. Трансфер водіїв забезпечується автобусом, а вантажівок - потягом.

У листопаді через блокування український експорт через кордон з Польщею впав на 40%.

Раніше УНІАН повідомляв, що польські перевізники можуть до кінця року перекрити кордон з Україною. Зокрема, вони вимагають повернути українським перевізникам дозволи, заборонити реєстрацію компаній у Польщі, якщо її фінанси знаходяться не на території ЄС та запровадити окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: