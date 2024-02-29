На тлі проблем із допомогою Україні Європі тепер доводиться реагувати на розповзання агресії Росії.

Європейські держави обговорюють, як посилити військову підтримку Молдови на тлі "все більш агресивних дестабілізаційних" зусиль з боку Росії. Про це заявив заступник речника Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан, повідомляє Reuters.

За його словами, найближчими днями це питання піднімуть європейські міністри закордонних справ і оборони на зустрічі в Парижі, присвяченій посиленню підтримки України. Ймовірною датою зустрічі називають 7 березня.

Міністри зокрема планують обговорити конкретні ідеї щодо кіберзахисту, виробництва зброї, захисту країн, яким загрожує Росія, зокрема Молдови, захисту кордону України з Білоруссю та операцій з розмінування.

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"Молдова стикається зі все більш агресивними спробами дестабілізації. І тут дуже уважно стежать за ситуацією в Придністров'ї", - сказав Лемуан журналістам.

Придністров’я попросило захисту у Росії

Як писав УНІАН, напередодні сепаратистський регіон Придністров’я провів "з’їзд депутатів", під час якого ухвалив звернення до Росії із проханням про захист від Молдови. Самопроголошена "республіка" звинувачує Кишинів у геноциді та економічній блокаді.

В уряді Молдови спочатку заявили, що і сам з’їзд, і його резолюція є лише "пропагандистським вивертом, який не заслуговує напружених заголовків новин". Пізніше офіційний Кишинів додав, що Молдова залишається мішенню для Російської Федерації і тому очікує нових спроб Москви дестабілізувати ситуацію.

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