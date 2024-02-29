За словами міністра закордонних справ Молдови, "такі заяви робилися, робляться і, ймовірно, робитимуться знову".

Молдова залишається мішенню для Росії, яка продовжить гібридну війну проти цієї країни у 2024 році. Про це в інтерв’ю Digi24 сказав міністр закордонних справ республіки Міхай Попшой, коментуючи звернення Придністров'я до Росії по "захист" від Молдови.

Він нагадав, що цьогоріч громадяни країни обиратимуть нового президента та голосуватимуть за вступ до Європейського Союзу на референдумі. Водночас дипломат запевнив, що державні інституції готові протистояти будь-яким викликам, які можуть надходити з боку Росії в наступний період.

"Безумовно, Республіка Молдова залишається мішенню для Російської Федерації і в контексті президентських виборів, які ми маємо, і референдуму щодо євроінтеграції. Протягом деякого часу ми бачимо спроби стабілізувати ситуацію, просувати наративи, які суперечать національним інтересам і громадянам Республіки Молдова", – зазначив Попшой.

При цьому, за словами міністра, державні органи готові діяти відповідним чином.

"Республіка Молдова, державні інституції та суспільство в цілому з кожним днем ​​стають стійкішими, тому що вміють вчитися на помилках і в таких ситуаціях, коли тривога створюється на рівні суспільства, до того ж на порожньому місці, а не мати реальну основу. Громадяни вчаться з цього досвіду не дозволяти собою маніпулювати такими новинами, які створюють ворожнечу в суспільстві, створюють фальшиві розколи в суспільстві, які мають тенденцію відхиляти нас від нашого європейського шляху, цінностей, пов’язаних з демократичними процесами", - наголосив молдовський урядовець.

Водночас він попередив, що таких спроб буде більше, але наші інституції "стають більш стійкими" для боротьби з цими гібридними атаками, тоді як відносини між Республікою Молдова та Росією знаходяться на найнижчому рівні в історії.

"Варварська агресія Російської Федерації проти України не може мати іншого результату, крім суттєвого зниження рівня наших відносин з Російською Федерацією. Це прикро, враховуючи, що у нас є велика кількість громадян Молдови в Російській Федерації. ... Ми хочемо мати стосунки з усіма, але поки хтось порушує міжнародне право, щодня вбиває жінок, дітей, руйнує будинки, вбиває мирних жителів, такі речі, безумовно, не можна терпіти, і Республіка Молдова залишається твердо на боці підтримки України", – сказав Попшой.

Звернення Придністров'я до РФ про "захист" від Молдови

У середу, 28 лютого, з'їзд депутатів невизнаної республіки Придністров'я звернулвся до Росії по "захист" від Молдови. У декларації, зокрема, зазначається, що Молдова застосовує проти Придністров'я "політику геноциду" - економічне придушення, фізичне знищення частини народу у війні 1992 року, відмову в правовому захисті, спробу насильницького насадження мови.

Підписанти нагадали, що у Придністров'ї живуть понад 220 тисяч громадян Росії. При цьому РФ бере участь у миротворчій місії на Дністрі "і є гарантом і посередником у переговорному процесі".

Крім того, з'їзд звернувся до Генерального секретаря ООН із проханням "врахувати невід'ємні права придністровського народу" і "припинити порушення сусідньою Молдовою" прав і свобод жителів Придністров'я. Аналогічне звернення було направлено до учасників міжнародного переговорного процесу з урегулювання придністровського конфлікту ("формат 5+2"), до ОБСЄ, Європарламенту, СНД і Червоного Хреста.

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