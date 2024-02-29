Вона не виключає, що можуть бути якісь провокації.

Україна розуміла, що в Придністровї є російський контингет, тому наявна небезпека і кордон на цій ділянці надійно захищений. Про це сказала начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ситуація залишається під контролем Сил оборони. Що стосується ділянки державного кордону з невизнаним Придністров'ям, то вона надійно захищена, укріплена, її оборона складена ще на початку повномасштабного вторгнення і протягом всього цього часу забезпечується не тільки силами Державної прикордонної служби, але й інших підрозділів Сил оборони", - повідомила вона.

За її словами, в Україні з самого початку усвідомлювали, що цей напрямок досить небезпечний у зв’язку з наявністю там російського контингенту, тому контроль за цією ділянкою був загострений з самого початку і тримається на абсолютному контролі.

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"Зараз ми можемо сказати, що нічого більше, ніж інформаційні вкиди, поки що це не несе. Той контингент, що є в Придністров'ї, нами чітко вивчений. Ми знаємо його концентрацію, внутрішній і кількісний склад і абсолютно розуміємо як адекватно цьому протидіяти. Ми готові", - наголосила Гуменюк.

При цьому додала, що цивільне населення має розуміти, що "загрози критичної цей контингент не несе". Гумеенюк не виключає, що можуть бути провокативні вкиди, якісь дії, типу стрілянини поблизу кордону, звинувачення про якісь нібито дії України в напрямку цього кордону.

Ситуація у невизнаному Придністров'ї

Вчора, 28 лютого, самопроголошена "влада" Придністров'я звернулася до Росії по "захист" у зв'язку нібито з "економічною блокадою з боку Молдови". Відповідну декларацію ухвалив з'їзд депутатів невизнаної республіки.

В місті Тираспіль, підконтрольному владі "Придністровської молдавської республіки", відбувся перший за 18 років "з'їзд депутатів усіх рівнів". Влада Придністров'я називає його "колегіальним дорадчим органом", який скликають із найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики.

Під час виступів депутатів різних рівнів і міністрів "уряду" було озвучено претензії на адресу Молдови та звинувачення в тому, що Кишинів запровадив "економічну блокаду" невизнаної республіки, обклавши поставки товарів додатковими митами.

За підсумками з'їзду було ухвалено декларацію з 7 пунктів, у якій, серед іншого, міститься звернення до Росії з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови.

Зазначалося, що в Придністров'ї живуть понад 220 тисяч громадян Росії, а Росія бере участь у миротворчій місії на Дністрі і є гарантом і посередником у переговорному процесі.

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