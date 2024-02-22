Глава держави наголосив, що Росія зневажає всі принципи, які регулюють життя у світі.

Президент України Володимир Зеленський попередив міжнародну спільноту, що президент Російської Федерації Володимир Путін, який розв'язав загарбницьку війну проти України, може будь-якого перетворити на мішень. Про це глава держави заявив під час зустрічі із дипломатами, представниками держав та міжнародних організацій.

"Ми маємо усі бути свідомі того, що теперішня Росія зневажає не просто когось у світі, а всі принципи, які регулюють життя у світі. Тобто, кожен у світі, у той чи інший момент, з тієї чи іншої причини, може стати мішенню для Росії. Це важливо чесно визнавати, коли хтось зневажає усі правила та принципи. Цей хтось є глобальною загрозою. Путін не розуміє нічого, окрім сили, і не любить нічого, окрім грошей. Саме тому, цей рік повинен додати Україні, кожній із наших держав та нашій співпраці більше сили й більше принципових кроків", - наголосив Зеленський.

При цьому, глава держави сказав, що Україна запрошує всі поважні держави та компанії до оборонної співпраці

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"Ми маємо зміцнювати наші арсенали і адаптувати їх до умов сучасних викликів сучасної війни", - відзначив президент.

Зеленський додав, що спільно треба працювати над тим, щоб Росії не вдавалося обходити санкції світу.

"Санкції - це механізм скорочення термінів та інтенсивності путінської агресії", - переконаний глава держави.

Також він сказав про важливість конфіскації заморожених російських активів.

"Чим швидше вони будуть конфісковані, тим швидше Путін відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права. Тільки так він відчує", - заявив Зеленський.

Росія загрожує Європі

Як повідомляв УНІАН, за даними німецького видання Bild, російський диктатор може атакувати Європу у 2024 або у 2025 році, коли вичікуватиме момент на зміну влади у США між виборами та інавгурацією нового президента, бо США у цей період напевно не зможуть швидко допомогти партнерам стримати російський удар.

При цьому, генеральний інспектор Збройних сил ФРН генерал-лейтенант Карстен Бройєр висловив думку, що Європі слід бути готовою до військовому конфлікту через 5-8 років. Водночас, він зазначив, що це не означає, що війна обов'язково відбудеться.

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