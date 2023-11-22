Партія Герта Вілдерса обіцяла своїм виборцям припинити підтримку України – як військову, так і політичну, і економічну.

У Нідерландах на дострокових парламентських виборах лідирує ультраправа "Партія свободи" (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом. Про це свідчать екзитполи соціологічної фірми Ipsos.

Як пише NOS, згідно з екзитполами, партія може набрати 35 мандатів у парламенті Нідерландів. Це на 18 більше, ніж вона має зараз, і суттєво перевищує прогнози.

На другому місці із помітним відривом опинилася коаліція "Ліво-зелених" і лейбористів на чолі з колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. Цій коаліції прогнозують 26 місць у парламенті.

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"Народна партія за свободу і демократію" (VVD) на чолі з Ділан Єшильгоз-Зегеріус, за результатами екзитполів, отримає 23 місця. Саме цю партію представляє премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він обіймає цю посаду 13 років.

Партії, які зараз перебувають у коаліції з VVD, також отримали гірші результати, ніж раніше. Так, "Демократія 66" (D66) отримує 10 мандатів, "Християнсько-демократичний заклик" (CDA) – п’ять, а "Християнський союз" (CU) – три.

Водночас новоутворена політична партія "Новий суспільний договір" (NSC), яку очолює Пітер Омцігт може отримати 20 мандатів. "Союз фермерів-громадян", який утворився на тлі протестів нідерландських фермерів, отримає 7 мандатів.

Оскільки наведені цифри ґрунтуються на даних екзитполу, остаточні результатиможуть змінитися. Крім того, формування коаліції може тривати місяцями. Раніше багато політичних партій наголошували, що не будуть об’єднуватись із "Партією свободи" Вілдерса.

Передвиборча кампанія "Партії свободи" Вілдерса і заяви щодо України

Герт Вілдерс очолює "Партію Свободи" – третю за чисельністю політичну партію Нідерландів.

У своїй передвиборчій програмі Вілдерс закликав провести референдум про вихід із ЄС та закрити кордони країни для біженців. Крім того, він заявляв про наміри заборонити Коран, мусульманські школи та мечеті.

Що стосується війни в Україні, то Вілдерс відмовився бути присутнім на виступі Зеленського в палаті представників Нідерландів, який відбувся у травні цього року. Також він критикував відкриття ринку ЄС для українських фермерів.

Крім того, партія Вілдерса обіцяла своїм виборцям припинити підтримку України – як військову, так і політичну, і економічну.

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