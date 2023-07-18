Найманці Пригожина мають поділитися з ними військовим досвідом.

Найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер" навчатимуть білоруських спецпризначенців.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву з посиланням на білоруських партизанів. Так, в районі Ціль-Осиповичі вже розмістили 700 "вагнерівців" зі зброєю, вони керуватимуть спеціальними курсами для білоруських військовослужбовців.

У Збройних силах РБ сформували три загони спеціального призначення. Саме їм "вагнерівці" мають передати бойовий досвід, а також провести для них диверсійну та контрдиверсійну підготовку. "Фактично армія Білорусі переймає досвід терористів та вбивць", - додають у нацспротиві.

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"Вагнерівці" у Білорусі: останні новини

Після невдалого заколоту у Росії з'являлося багато новин щодо присутності ПВК у Білорусі. В мережі публікували знімки польового табору під Осиповичами та писали, що ватажок "Вагнера" Євген Пригожин може почати вербовку білоруських ув'язнених.

Днями у Міністерстві оборони РБ повідомили про початок навчань тероборони, у яких беруть участь "вагнерівці". Також з'явилося відео, де видно польовий табір.

Останні два дні повідомлялося про рух колон з "вагнерівцями" на територію Білорусі. За останніми даними, до табору під Осиповичами вже прибуло понад 100 одиниць техніки ПВК.

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