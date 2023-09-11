Йдеться про угруповання, основним завданням якого є протидія опозиції у випадку негативного сценарію для Лукашенка.

"Вагнерівці", які відмовилися підписати контракт з Міноборони РФ і воювати проти України, стануть частиною ПВК "ГардСервіс" у Білорусі.

"Всім вагнерівцям в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО РФ та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК "ГардСервіс", - повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що найманці "ГардСервісу" постійно тренуються в Маріній Горці Мінської області на базі колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо".

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"Основне завдання ПВК залучення їх для протидії опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для Олександра Лукашенка", - додали у ЦНС.

"Вагнерівці" у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, найманці ПВК почали масово приїжджати в Білорусь після невдалого червневого заколоту у РФ.

Згідно з супутниковим знімкам головну базу ПВК у Білорусі активно згортають, а за даними ДПСУ кількість "вагнерівців" у країні поступово зменшується.

Також стало відомо, що МВС Білорусі видало бойовикам ПВК "Вагнер" нові паспорти. Наприкінці липня ЗМІ писали, що бойовики масово повертаються з Білорусі до Росії, оскільки кожну другу бригаду ПВК розпустили у відпустки.

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