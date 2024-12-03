Чотирьох підлітків, причетних до злочину, засудили до увʼязнення на терміни від 8,5 до 10 років.

У Німеччині оголошено вирок для чотирьох підлітків, яких визнано винними у вбивстві двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова (17 років) та Артема Козаченка (18 років) - у лютому цього року. Як пише видання BR24, суд Ессена оголосив у понеділок вироки за якими двоє підлітків отримали по десять років позбавлення волі, ще двоє – по 8,5 років. Суд проходив повністю в закритому режимі.

Видання зазначає, що ксенофобського мотиву у вбивстві українців суд не знайшов. Це був "абсолютно неспровокований акт". Суд заявив, що молоді люди діяли, "усвідомлюючи", що їм "не потрібна причина, щоб когось убити" (раніше прокуратура припускала, що на спортсменів напали через те, що вони українці).

На початку судового процесу зловмисникам було від 14 до 16 років (двоє громадян Сирії, громадянин ФРН, а також громадянин ФРН та Греції).

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Зловмисники напали на українців з кийками та ножами. Підсудні зустріли українців у лютому в автобусі, який прямував до центрального вокзалу Обергаузена. Вийшовши з автобуса на головному вокзалі, вони оточили двох українців і били, іноді кийками. Після цього були завдані удари ножем в живіт і грудну клітину, в результаті чого 17-річний Володимир Єрмаков помер невдовзі після злочину. 18-річний Артем Козаченко помер у лікарні від отриманих травм через кілька днів.

Зазначається, що адвокати підсудних подадуть апеляцію.

Злочини проти українців за кордоном

Як повідомляв УНІАН, вбивство баскетболіста Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка не єдиний випадок жорстокого нападу на громадян України у ФРН. Після того стало відомо, що під Дюссельдорфом стався напад на українського підлітка - незнайомець зробив ксенофобські зауваження, а потім вдарив 15-річного хлопця по голові. В лікарні з'ясувалося, що підліток отримав масивну черепно-мозкову травму.

У квітні росіянин у Німеччині убив українських військових, які приїхали в країну на реабілітацію. Українцям завдали ножових поранень. За підозрою у вчиненні подвійного вбивства затримали 57-річного громадянина Росії.

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