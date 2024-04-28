Поліція затримала росіянина.

Міністерство закордонних справ України підтверджує, що вбиті у Німеччині українці були військовослужбовцями.

У їхній заяві повідомляється, що чоловіків 1987 та 2001 років народження вбили 27 квітня на території торгівельного центру у місті Мурнау-ам-Штафельзее (Баварія). Українцям завдали ножових поранень. За підозрою у вчиненні подвійного вбивства затримали 57-річного громадянина Росії.

"За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", - зазначили у МЗС.

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Вбивство українців у Німеччині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше німецька поліція повідомила про вбивство українців 23 та 38 років в Мурнау. Повідомлялося, що чоловіків знайшли з колото-різаними ранами на території ТЦ.

Старший чоловік загинув на місці, молодщий - у лікарні. Поліцейські відшукали та затримали 57-річного росіянина. Згодом стало відомо, що його арештували.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що українці могли бути знайомі з нападником. У нього є не лише російське громадянство, а й німецьке.

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