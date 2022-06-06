Прем'єр країни наголосив, що Британія не може залишатися осторонь, коли Росія продовжує знищувати мирні міста.

Велика Британія подарує Україні далекобійну артилерію, яка здатна уражати цілі на відстані 80 км.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія розрівнює міста і вбиває невинних мирних жителів. Велика Британія подарує Збройним Силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відбивати безперервну атаку Росії", - написав Джонсон.

Постачання Україні РСЗВ раніше анонсував британський міністр оборони Бен Воллес. За його словами, ЗСУ отримають пускові установки M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км за допомогою високоточних керованих ракет.

Зазначається, що рішення Великої Британії було тісно узгоджено з рішенням США подарувати Києву РСЗВ високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS.

Воллес додав, що Велика Британія також постачатиме Україні боєприпаси M31A1 у великих масштабах.

"Велика Британія підтримує Україну в цій боротьбі та бере на себе провідну роль у забезпеченні її героїчних військ життєво важливою зброєю, необхідною для захисту своєї країни від неспровокованого вторгнення. Якщо міжнародна спільнота й надалі підтримуватиме її, я вірю, що Україна зможе перемогти. Оскільки тактика Росії змінюється, має змінюватися і наша підтримка України. Ці високоточні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили Путіна без розбору використовували, щоб зруйнувати міста", - заявив Воллес.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден 1 червня оголосив про новому пакеті озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Залежно від типу ракети з установки HIMARS можуть бути запущені на відстані від 40 до 300 км. українська сторона отримає боєприпаси, вогнева міць яких не перевищуватиме 70 км.

Крім того, у пакет допомоги увійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

У Держдепі при цьому повідомили, що отримали гарантії від українського керівництва про те, що західна зброя не буде використовуватися для операцій за цілями в Росії.

На Банковій пояснили, чому Україна не обстрілюватиме Росію американськими РСЗВ.

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