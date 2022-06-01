Про черговий пакет допомоги президент США Джо Байден оголосив сьогодні.

Міністерство оборони США оприлюднило, яке озброєння увійде в новий пакет військової допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Можливості нового пакету безпекової допомоги включають:

- високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси;

- 5 протиартилерійських радарів;

- 2 радари повітряного спостереження;

- 1000 Javelin і 50 командно-пускових модулів до них;

- 6000 одиниць протитанкової зброї;

- 15 000 артилерійських снарядів калібру 155-мм;

- 4 вертольоти Мі-17;

- 15 тактичних машин;

- запасні частини та обладнання.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден оголосив сьогодні, 1 червня, про новий пакет озброєнь для України, що включатиме високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: