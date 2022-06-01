Міністерство оборони США оприлюднило, яке озброєння увійде в новий пакет військової допомоги Україні.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Можливості нового пакету безпекової допомоги включають:
- високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси;
- 5 протиартилерійських радарів;
- 2 радари повітряного спостереження;
- 1000 Javelin і 50 командно-пускових модулів до них;
- 6000 одиниць протитанкової зброї;
- 15 000 артилерійських снарядів калібру 155-мм;
- 4 вертольоти Мі-17;
- 15 тактичних машин;
- запасні частини та обладнання.
Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден оголосив сьогодні, 1 червня, про новий пакет озброєнь для України, що включатиме високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.
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