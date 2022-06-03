Україна "має цілковите право відповідати на російську агресію", зазначив Нед Прайс.

У Держдепі підтвердили, що отримали гарантії від українського керівництва про те, що західна зброя не використовуватиметься для операцій по цілях у Росії.

Про це під час брифінгу повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс, цитує Укрінформ.

Він підкреслив, що Україна "має цілковите право відповідати на російську агресію", а США разом з союзниками забезпечують ЗСУ оборонною зброєю.

Однак він зауважив, що Україна гарантувала використовувати цю зброю тільки на своїй території.

"Це правда, що ми отримали запевнення від наших українських партнерів, що вони не використовуватимуть цих озброєнь для ураження цілей на території Росії". У цьому зв’язку Прайс назвав "сумною" реальність, яка полягає в тому, що "російські війська розгорнуті всередині України в районах, розташованих достатньо далеко від російського кордону".

На кожному етапі бойових дій в Україні США й інші країни забезпечували українських партнерів саме тим, що вони запитували. "Наша мета в цьому – зробити все, що в наших силах, аби покласти край цій війні", - зазначив чиновник.

Він запевнив, що Сполучені Штати посилюватимуть позиції України як на полі бою, так і за столом переговорів.

"Але ми також хочемо бути обережними й забезпечити, що ні ми, ні міжнародне товариство не робитимемо нічого, що може без зайвої потреби продовжити цей конфлікт", - додав Прайс.

Він підкреслив, що зараз саме Росія намагається продовжити війну: "Якщо Україна сьогодні припинить боротися, то вже завтра не буде суверенної, незалежної держави Україна. Якщо Росія припинить бойові дії сьогодні, то не буде війни".

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден оголосив вчора, 1 червня, про новий пакет озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Крім того, у пакет допомоги ввійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

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