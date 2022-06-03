Радник керівника ОП підкреслив, що будь-які вкидання про такі наміри - це пропаганда російських спецслужб.

Україна веде оборонну війну і не планує використовувати надані США реактивні системи залпового вогню для атак на території РФ.

Про це в Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

На його думку, одне із основних завдань РФ – підірвати довіру між Україною та США.

"Україна веде оборонну війну й не планує використовувати надані РСЗВ для атак об’єктів на території РФ. Наші американські партнери знають, де використовується їхня техніка", - наголосив Подоляк.

Він підкреслив, що будь-які вкиди про такі наміри – це пропаганда російських спецслужб.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден 1 червня оголосив про новий пакет озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Крім того, у пакет допомоги увійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

У Держдепі при цьому повідомили, що отримали гарантії від українського керівництва про те, що західна зброя не буде використовуватися для операцій по цілях на території РФ.