Москву закликали повернутися до реалізації "зернової угоди".

Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі після провалу зернової ініціативи.

Про це заявив Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час спілкування з журналістами, пише Sky News. За його словами, Москва може влаштовувати теракти в рамках своєї кампанії зі знищення експорту продуктів харчування з України.

"Ми підкреслимо цю недобросовісну поведінку в Раді Безпеки ООН. Росія повинна припинити тримати світові запаси продовольства в заручниках і повернутися до угоди", - додав міністр.

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Нагадаємо, в середині цього місяця Росія оголосила, що виходить із зернової угоди. Крім того, окупанти тепер розглядають судна, які слідують в українські порти, як потенційних перевізників військових вантажів.

Після цього вони провели ряд масованих атак по портовій інфраструктурі України, задіяній в "зерновій угоді".

У відповідь в Україні ухвалили аналогічне рішення щодо кораблів, що прямують у напрямку портів РФ та портів на окупованих територіях України.

У Сполучених Штатах Америки попередили, що Російська Федерація може організувати напад на цивільні судна в Чорному морі, щоб звинуватити в атаці Україну.

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