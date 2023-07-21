Окупанти встановили додаткові морські міни біля українських портів.

Росія може провести операцію під фальшивим прапором, атакувавши корабель у Чорному морі.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс на Aspen Security Forum. "Ми бачимо деякі дуже тривожні ознаки того, що росіяни розглядають операції під фальшивим прапором, які ми також підкреслювали напередодні війни, - іншими словами, розглядають способи, якими вони можуть здійснювати напади на судна в Чорному морі, а потім звинуватять, спробують звинуватити в цьому українців", - цитує його CNN.

Тим часом у Раді нацбезпеки Сполучених Штатів повідомили, що, за даними розвідки, Росія встановила додаткові морські міни біля українських портів. Білий дім вважає, що це частина скоординованих зусиль Росії з виправдання можливих нападів на цивільні судна в Чорному морі і покладання провини за них на Україну.

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Нагадаємо, 17 липня закінчився термін угоди про розблокування портів і вивезення українського зерна. У Росії, незважаючи на зусилля інших країн їх переконати, заявили, що виходять з нього.

Тієї ж ночі окупанти випустили по Україні шість "Калібрів" і 35 БПЛА, атакувавши південь країни. Щоночі вони б'ють по південних областях, намагаючись зруйнувати портову інфраструктуру і зернові термінали, а також атакуючи цивільні об'єкти.

Також в Росії заявили, що з 20 липня розглядатимуть всі судна, які слідують в українські порти, як потенційних перевізників військових вантажів.

У відповідь у Міноборони України заявили, що з 21 липня всі судна, що прямують у напрямку портів РФ та українських портів на окупованих територіях можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

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