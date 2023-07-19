На нараді в президента дані доручення військовим та МЗС.

Російські терористи цієї ночі абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами селекторної наради, де йшлося про нічні російські удари по Одещині, Житомирщині, іншим регіонам України.

"Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета - це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя", - наголосив Зеленський.

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Він повідомив, що віце-прем'єр Олександр Кубраков і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформували про наслідки ударів. Також на нараді доповідали головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

"Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а Міністерству закордонних справ України - активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна", - повідомив президент України.

Ракетний удар по Україні 19 липня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Росія атакувала Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти. При цьому основний удар був по Одеській області.

Начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що вночі було атаковано південні регіони і "знову акцент зміщується в бік зернового коридору, в бік потенціалу регіону бути житницею, бути годувальницею".

Зернова угода - що відомо

18 липня сплив термін дії зернової угоди, а Росія заявила, що не хоче її продовжувати.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи без Росії, а та у відповідь почала погрожувати "ризиками". Деякі країни вже запропонували альтернативні шляхи для експорту українського зерна.

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