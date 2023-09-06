ПВК "Вагнера" доповнить перелік, в якому вже є палестинський ісламістський рух ХАМАС і африканське радикальне ісламістське угруповання Боко Харам.

Уряд Великобританії з травня планує визнати російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною групою. Як пише BBC. вже підготовлено проект розпорядження, який буде представлено в парламенті. Він дозволить віднести активи ПВК до категорії власності терористів і заарештувати, а бути членом організації або підтримувати її стане незаконним.

Міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман заявила, що "Вагнер" був "жорстоким і руйнівним військовим інструментом в Росії Володимира Путіна". Вона сказала, що діяльність "вагнерівців" в Україні та Африці є "загрозою глобальній безпеці".

"Дестабілізаційна діяльність "Вагнера", яка триває, лише продовжує служити політичним цілям Кремля. Вони просто терористи – і цей наказ про заборону чітко говорить про це на рівні законодавства Великобританії", – додала Браверман.

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ПВК "Вагнера" доповнить перелік заборонених у Великобританії організацій, в якому вже є палестинський ісламістський рух ХАМАС і африканське радикальне ісламістське угруповання Боко Харам.

Заборона, яку буде накладено, передбачатиме кримінальну відповідальність за сприяння діяльності організації, висловлення підтримки її цілей або розміщення її прапора чи логотипу. Порушення заборони може призвести до 14 років ув'язнення або штрафу до 5000 фунтів стерлінгів.

Раніше Міністерство закордонних справ Великобританії вже наклало на ПВК "Вагнера" санкції. Зокрема, було заморожено активи загиблого ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина та кількох топ-командирів ПВК.

Визнання ПВК Вагнера терористичною організацією - це треба знати

У березні 2023 року сейм Литви визнав приватну військову компанію "Вагнер" визнав терористичною організацією. 9 травня 2023 року французький парламент визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

В липні ПА ОБСЄ визнала РФ спонсором тероризму, а "вагнерівців" – терористами. Таке формулювання вперше було закріплено в офіційному документі міжнародної організації.

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