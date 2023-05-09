Зеленський у вечірньому відеозверненні відреагував на рішення французького парламенту.

У вівторок, 9 травня 2023 року, парламент Франції своїм рішенням визнав приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією.

Згідно з повідомленням на офіційному сайті Національної Асамблеї Франції, сьогодні парламент прийняв постанову щодо включення приватної військової групи Вагнера до списку терористичних організацій. У цьому документі парламентарі звертаються до уряду країни, "запрошуючи його дипломатично співпрацювати з Європейським Союзом, щоб включити приватну військову компанію "Вагнер" до списку терористичних організацій Європейського Союзу".

Також йдеться про необхідність активізувати боротьбу з лідерами, членами та прихильниками групи Вагнера, щоб протистояти численним діям дестабілізації, джерелом яких вона є. Уряд закликають підтримати ініціативи відповідних міжнародних органів з метою розслідування численних зловживань, скоєних групою Вагнера проти цивільного населення, зокрема в Україні та на африканському континенті; долучитися на дипломатичному рівні до інших держав-членів ООН, щоб вони зареєстрували групу Вагнера як терористичну організацію.

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Крім того, парламент Франції закликав "до ще ефективнішої підтримки жертв тероризму, щоб постраждалі могли отримати справедливість і, у відповідних випадках, відшкодування".

На це рішення у своєму вечірньому зверненні відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Окрема вдячність – парламенту Франції за сьогоднішнє рішення щодо визнання терористичною російської псевдоприватної групи "Вагнер". Це те, що має бути ухвалено всім світом: кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист – засуджений", – наголосив глава держави.

Визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією

14 березня 2023 року сейм Литви визнав приватну військову компанію "Вагнер", яка належит Євгену Пригожину, терористичною організацією. Відповідну постанову, у якій зазначається, що бойовики "Вагнера" становлять загрозу державній та громадській безпеці, ухвалили одностайно.

У січні 2023 року схоже рішення ухвалили в Сполучених Штатах Америки. Там ПВК "Вагнер" визнали транснаціональною злочинною організацією. Тоді повідомлялося, що Штати також планують запровадити санкції проти компанії Пригожина.

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