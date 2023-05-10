Ймовірно, рішення буде ухвалене протягом декількох тижнів.

У Великій Британії мають намір офіційно внести ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій. На такий крок Лондон може піти, щоб посилити тиск на Росію.

Як повідомляє The Times, після двох місяців пошуків юридичної підстави, таке рішення стало неминучим. За словами джерела видання в британському парламенті, ймовірно, воно буде ухвалене протягом декількох тижнів.

Після ухвалення відповідного рішення в Британії буде вважатися кримінальним злочином приналежність до ПВК "Вагнер", відвідування її зборів, носіння символіки і будь-яка інша підтримка. Крім того, на групу накладуть санкції, покликані обмежити здатність ПВК "Вагнер" залучати кошти через британські банки.

Відео дня

Визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією

9 травня 2023 року французький парламент визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Члени парламенту запрошують уряд Франції "дипломатично співпрацювати з Європейським Союзом, щоб включити приватну військову компанію "Вагнер" до списку терористичних організацій Європейського Союзу".

У березні 2023 року приватну військову компанію "Вагнер" визнав терористичною організацією сейм Литви. В ухваленому тоді документі наголосили, що "вагнерівці" отримують від влади РФ військову техніку, а також проходять підготовку в службі військової розвідки Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: