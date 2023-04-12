Активи підсанкційних осіб і компаній будуть заморожені.

Великобританія ввела санкції щодо Оксани Марченко, яка є дружиною кума російського диктатора. Під британські обмеження потрапили родичі російських олігархів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова.

За офіційною інформацією, під санкції потрапили Володимир Скоч, який є батьком депутата Держдуми РФ і олігарха Андрія Скоча, і дочка мільярдера Варвара. За даними російського Forbes, у 2022 році статки сім'ї Скоча становили 4,7 мільярда доларів, у тому числі 30% компанії USM і 61,5% аеропорту "Внуково".

При цьому під обмеження потрапила дружина засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова Наталія і його діти Тетяна і Фелікс. Крім того, в санкційний список потрапила дочка члена Ради Федерації РФ від Дагестану, олігарха Сулеймана Керімова, Гульнара Керімова, а також Наріман Гаджієв.

Відео дня

У списку британських обмежень значиться і Оксана Марченко, яка є дружиною Віктора Медведчука.

Також в список потрапили уродженці Кіпру, корпоративні юристи Христодулос Вассіліадес, який пов'язаний з олігархом Алішером Усманови, і Деметріс Іоаннідес, пов'язаний з олігархом Романом Абрамовичем.

Холдинг Усманова USM також потрапив під санкції. Відзначається, що компанія належить або контролюється безпосередньо або побічно особою, яка "отримує вигоду від підтримки Уряду Росії, а саме Алішером Усмановим", а також що USM "займається бізнесом в секторах стратегічної значущості для уряду Росії, а саме в російському видобувному секторі і секторі комунікаційних і цифрових технологій". Крім цього, до списку санкцій внесли Curzon Square Limited і Hanley Limited, які пов'язують з Усмановим, а також компанію Meritservus HC Limited, яку пов'язують з Абрамовичем.

Всього під санкції Великобританії потрапили 1559 фізичних осіб і 184 юридичних особи.

Санкції проти Марченка і Медведчука - що відомо

Наприкінці лютого 2023 року заарештували майно Марченка на більш ніж на 5,6 млрд грн.

24 березня суд заарештував "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн - 6,8% акцій ПАТ "електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.м. Кузьміна" в Запоріжжі, якими вона володіє через три офшорні компанії.

5 квітня стало відомо, що заарештовано дві дільниці у престижному туристичному районі Львівщини, які належать Марченку, а загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн.

Вас також можуть зацікавити новини: