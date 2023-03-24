Рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.

Суд арештував "приховані" активи дружини колишнього нардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко на понад 440 мільйонів гривень.

"За матеріалами Служби безпеки суд арештував чергові активи Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Їхня загальна вартість становить більше ніж 440 млн грн", - йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Зазначається, що рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії. За даними СБУ, це підприємство є стратегічно важливим та спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тисячі видів сталі та металовиробів.

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"Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави", - додали у відомстві.

Справа Марченко - що відомо

Правоохоронці повідомили Марченко про підозру за частиною 3 статті 110-2 "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України" Кримінального кодексу України.

Наприкінці лютого 2023 року за матеріалами СБУ було арештовано її майно на понад 5,6 мільярда гривень.

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