Там відбувалося нелегальне будівництво готельного комплексу.

Накладено арешт на ще дві ділянки дружини зрадника Віктора Медведчука в престижному туристичному районі Львівщини. Ділянки з об’єктами нерухомості незаконно перебували у власності Оксани Марченко, а загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн.

"Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу", - йдеться в повідомленні СБУ.

При цьому зазначається, що відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном, до якоїбув причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів.

"Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко", - зазначають в СБУ.

Посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем";

ч. 2 ст. 366 "Службове підроблення".

Матеріали справи скеровано до суду. В СБУ нагадали, що у серпні минулого року на Львівщині СБУ ініціювала арешт трьох земельних ділянок, якими незаконно володіла Марченко.

Справа Медведчука та Марченко - що відомо

24 березня суд арештував "приховані" активи дружини екс-народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко на понад 440 млн грн. Зазначалося, що рішення суду стосувалося 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.

За даними СБУ, це підприємство є стратегічно важливим та спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тисячі видів сталі та металовиробів. В українській спецслужбі зазначали, що арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь України.

Наприкінці лютого цього року за матеріалами СБУ було арештовано її майно на понад 5,6 млрд грн.

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