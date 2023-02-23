Зокрема, заарештовано 14% акцій у двох обленерго і понад 4% у третьому, якими Оксана Марченко володіє через п'ять офшорних компаній.

За матеріалами Служби безпеки України суд заарештував майно дружини Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, - Оксани Марченко за підозрою у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Як повідомив прес-центр СБУ, загальна вартість заарештованих активів становить понад 5,6 млрд грн.

Відзначається, що рішення суду стосується пакетів по 14% акцій в двох обленерго і більше 4% в третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній.

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Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки в Києві та Криму та 10 автомобілів, які належать фігурантці.

Крім того, як поінформували в СБУ, заарештовано активи Марченко у 18 інвестиційних агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах.

"Серед них-київські компанії "Терра-ІНВЕСТ", "Укркапітал" та "Спорт-Тур", які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України. Саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії і МВС РФ в окупованому Криму, а також платила "податки" в російський бюджет", - йдеться в повідомленні.

В СБУ нагадали, що раніше повідомили Марченко та голові афілійованої Кримської фірми про підозру за ч.3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру топ-менеджеру "Укркапіталу" та "Спорт-туру". Зловмисник затриманий і йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Злочин, в якому підозрюється Марченко і менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Арешт активів забезпечить можливість їх конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем.

Обмін Медведчука на українських військовополонених

У травні 2021 року тоді ще чинний народний депутат Віктор Медведчук отримав підозру у держзраді.

Наприкінці лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Медведчук втік з-під домашнього арешту, але в квітні знову був затриманий СБУ і відправлений в СІЗО.

21 вересня 2022 року в рамках обміну полоненими Медведчука видали Росії, отримавши в обмін на нього 200 українських бійців.

1 січня 2023 року турецьке видання Hurriyet опублікувало матеріал, в якому стверджувало, що Росія просила обміняти Медведчука.

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