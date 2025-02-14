У команді Венса пояснили, що Шольцу ще не довго залишатися на посаді, тому сенсу зустрічатися просто немає. При цьому з конкурентом Шольца він зустрінеться.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відмовився від зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

При цьому він зустрінеться і проведе переговори з кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцом, пише Politico з посиланням на свої джерела. Видання зазначило, що відсутність у планах Венса зустрічі з Шольцем у Мюнхені виглядає показово, зважаючи на те, що Німеччина є країною-господарем заходу.

За даними Politico, така поведінка Венса може вплинути на позиції Шольца напередодні дострокових виборів у Німеччині 23 лютого.

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Один із колишніх американських чиновників сказав виданню, що Джей Ді Венс з самого початку не планував зустрічатися з Шольцем. За його словами, команда віцепрезидента не вважає таку зустріч необхідною, оскільки Шольц "ненадовго залишиться канцлером".

Водночас представник Німеччини не з партії Шольца, розкритикував такий крок, назвавши його проявом неповаги до країни. "Я терпіти не можу Шольца, але він все ще наш канцлер. Це виходить… адміністрація Трампа не піклується про своїх союзників", - висловився політик.

Мюнхенська конференція з питань безпеки

Захід пройде з 14 по 16 лютого, там обговорюватимуть питання національної безпеки. Зокрема, лідери з усього світу торкнуться і питання повномасштабної війни, розпочатої Росією в Україні.

7 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки, на якій також очікується участь віце-президента США Джей Ді Венса та спецпредставника з питань України та РФ Кіта Келлога.

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