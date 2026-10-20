Венса запитали, чи є Україна союзником США: що він відповів

Віцепрезидент США також висловився проти членства України в НАТО.

Україна не повинна завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю для 2WAY TONIGHT.

На запитання журналіста, чи Україна є союзником США, він сказав, що вона є партнером для Америки "у певному сенсі".

"Але, думаю, час від часу наші інтереси все ж розходяться. Наприклад, чи вважаю я, що вони повинні завдавати ударів по російських об'єктах дизельної інфраструктури, через що в американців зростає вартість енергоносіїв? Ні", - сказав посадовець.

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Але, за його словами, в деяких питаннях США з Україною співпрацювали і, як запевнив він продовжать співпрацювати.

"Та, на мою думку, вони повинні припинити удари по російській енергетиці", - додав він.

Також віцепрезидент США заявив, що Україна не повинна бути в НАТО:

"Вони не в НАТО. Я не вважаю, що вони повинні бути в НАТО. Я вважаю, що це дуже гідна поваги країна, прекрасна країна, де живе багато чудових людей. Ми будемо разом працювати над деякими питаннями, але в деяких інших питаннях наші позиції будуть протилежними", - сказав Венс.

США проти ударів України по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив енергетичне перемир'я між Україною і Росією. Він заявив, що обидві сторони погодилися на енергетичне перемир'я, і попросив не порушувати його.

Пізніше видання Axios повідомило, що "енергетичне перемир’я" від Трампа стосується лише НПЗ. Трамп нібито мав на увазі потенційну угоду, згідно з якою кожна зі сторін припинить атаки на нафтопереробні заводи.

Однак президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна згодна припинити удари по російських НПЗ лише у тому разі, якщо Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

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