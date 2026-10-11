Україна готова припинити удари по російських НПЗ: Зеленський озвучив умову

За тиждень РФ випустила по Україні близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів.

Україна буде готова зупинити удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ), якщо Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це у Telegram-каналі сказав президент Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але російський диктатор Володимир Путін не хоче цього робити.

"Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями", - висловив переконання Зеленський.

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Крім того, як додав президент, сьогодні продовжиться діалог з європейськими лідерами:

"Щоденно на різних рівнях координуємось та працюємо над додатковими оборонними пакетами, передусім ППО та боєприпасами для бойової авіації".

Жертви нещодавніх ударів РФ

Говорячи про ліквідацію наслідків російських ударів, він зауважив, що лише сьогодні вранці завершилися пошуково-рятувальні роботи в Запоріжжі, де Росія вбила 23 людини, четверо з яких - діти.

Напередодні у Харкові росіяни вдарили по медичному закладу, цієї ночі були удари по цивільній інфраструктурі, житлових будинках та енергетиці.

Крім того, вранці росіяни вдарили по п’ятиповерхівці у Слов’янську - там повністю зруйнований під’їзд, а під завалами можуть бути люди.

"Лише за цей тиждень росіяни випустили близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% - реактивні", - навів статистику президент.

Домовленість США з Росію та розвіддані

Як повідомляв УНІАН, раніше президент СШ Дональд Трамп заявив, що завершив переговори з Путіним. Було досягнуто домовленості про те, що Росія поставить сотні тисяч тонн дизельного пального на американський та світовий ринки.

Після представники США на переговорах з українською делегацією пригрозили припинити передачу Україні розвідувальних даних, якщо Київ продовжить бити по російських нафтопереробних заводах.

Водночас, на думку Костянтина Криволапа, аналітика, авіаексперта, втрата розвідданих від США не буде катастрофою для можливостей України завдавати ударів по території Росії. Зокрема, з огляду на те, що велику кількість розвідданих Україні можуть надавати європейські країни, особливо Франція та Британія.

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