Крім того, через хакерську загрозу в Британії змінили процедуру голосування.

Консервативна партія Великої Британії відклала на півтора тижні початок поштового голосування за вибір нового прем'єр-міністра через ризик хакерського злому.

Про це повідомляє The Telegraph.

Голосування за нового прем'єра було відкладено після попередження британського центру урядового зв'язку (GCHQ), який відповідає за інформаційний захист уряду і збройних сил країни, про те, що хакери можуть втрутитися в голосування і змінити його результати.

Крім того, через хакерську загрозу в Британії змінили процедуру голосування.

Відзначається, що Консервативна партія змушена була скасувати початкові плани, що дозволяють змінювати свій вибір в процесі голосування. Тепер унікальний код кожного члена партії буде деактивовано відразу після того, як він віддасть свій голос, тобто своє рішення не можна буде змінити.

The Telegraph повідомляє, що бюлетені для голосування поштою, які повинні були почати надходити членам Консервативної партії з понеділка, ще не були відправлені.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста британського прем'єра. Політик залишатиметься на посаді прем'єра, поки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і глава уряду.

В прощальному зверненні до британського парламенту він закликав триматися поруч з США і захищати українців.

За даними газети The Telegraph, Джонсон має намір приїхати в Україну перед тим, як остаточно покине пост. Це буде його третій візит з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

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