Борис Джонсон закликав боротися за свободу й демократію.

Борис Джонсон звернувся до британського парламенту. 58-річний політик виголосив промову, де дав поради своєму наступнику на посаді прем'єр-міністра Великобританії.

"Я хочу використати останні кілька секунд, пане спікер, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він чи вона не був. По-перше, тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу та демократію всюди", - сказав Джонсонюк.

Також він додав пару реплік щодо економічної політики.

"Я люблю Міністерство фінансів, але пам’ятайте, що якби ми завжди прислухалися до Міністерства фінансів, ми б не побудували М25 або тунель під Ла-Маншем. Зосередьтеся на дорозі попереду, але завжди не забувайте перевіряти дзеркало заднього виду. І пам’ятайте про бульбашку. Важливий не Twitter, а люди, які прислали нас сюди", - заявив Борис перед відходом.

На прощання Джонсон процитував Арнольда Шварценеггера з фільму "Термінатор". Борис сказав "І hasta la vista, baby" й під оплески покинув зал.

Нагадаємо, 20 липня відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів. 21 липня британський парламент йде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста британського прем'єра. Джонсон також заявив, що буде залишатися на посаді прем'єра, поки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і голова уряду.

Ліз Трасс вже випустила агітаційне відео перед виборами. Вона гарантує поразку путіну.

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