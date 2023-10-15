Моравецький вже оголосив про перемогу.

За попередніми даними, на парламентських виборах у Польщі перемагає правляча партія "Право і справедливість".

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на дані екзит-пола, який проводила компанія Ipsos. Так, до польського Сейму пройшли п'ять політичних партій: "Право і справедливість" (36,8% голосів), Громадянська коаліція (31,6%), "Третій шлях" (13%), Ліва партія (8,6%) і Конфедерація (6,2).

Явка на вибори склала 72,9%. Згідно з цими даними, правляча партія отримала 200 місць, Громадянська коаліція - 163, "Третій шлях" - 55, Ліва партія - 30 і Конфедерація - 12.

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Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький вже написав на своїй сторінці в Facebook: "Ми перемогли! Право і справедливість - переможець парламентських виборів 2023 року! Дякую. Хай живе Польща!".

Вибори в Польщі 2023: що відомо

Вранці 15 жовтня в Польщі відкрилися виборчі дільниці. На них обирали 560 членів Національних зборів: 460 депутатів Сейму X скликання і 100 членів Сенату XI скликання.

Правляча партія "Право і справедливість", очолювана Ярославом Качиньським, розраховувала виграти парламентські вибори втретє поспіль.

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