Стратегічно Польща і Україна не виживуть у цьому жорстокому світі один без одного, сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував попередні результати парламентських виборів у Польщі і їхній вплив на подальші відносини між Варшавою та Києвом. Він зауважив, що за будь-якої конфігурації влади і в Польщі, і в Україні, "стратегічно все буде нормально".

"На стратегічні стосунки України з Польщею не впливає нічого, тому що занадто глибокі ці стосунки, занадто багато у них всього зав’язано. Головне – тактично можна думати одне про одного що завгодно, але стратегічно Польща і Україна не можуть один без одного і не виживуть у цьому жорстокому світі. Тому стратегічно все буде нормально за будь-якої конфігурації влади в Польщі чи Україні", – наголосив Кулеба в ефірі телемарафону.

На запитання щодо заяв про можливість припинення постачання зброї, які лунали в Польщі, Кулеба зазначив, що вони були одразу зупинені.

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"Такі заяви вже не звучать. І в самій Польщі ці розмови доволі красномовно зупинені в один момент", – сказав він.

При цьому міністр додав, що ті, хто про це почав говорити, й самі зрозуміли, що перетнули межу.

"Всі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка завершилась", – наголосив він.

За словами Кулеби, тепер у Польщі буде формування коаліції, нового уряду, але "це вже інша історія".

Вибори в Польщі

15 жовтня в Польщі відбулися парламентські вибори. На них обирали 560 членів Національних зборів: 460 депутатів Сейму X скликання і 100 членів Сенату XI скликання.

За даними екзит-полів, до польського Сейму пройшли п'ять політичних партій: "Право і справедливість", Громадянська коаліція, "Третій шлях", Ліва партія і Конфедерація. Офіційних результатів виборів ще немає.

За оцінками експертів, хоч "Право і справедливість" йде на першому місці, але в неї недостатньо голосів для створення коаліції і формування уряду.

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