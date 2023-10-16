Перемога опозиційних сил має змінити польську політику, вважають журналісти.

Парламентські вибори в Польщі, які відбулися 15 жовтня, мають покласти кінець восьмирічному правлінню націоналістичної партії "Право і справедливість", яка запам’яталася нападками на Євросоюз.

Результати національного екзит-полу кажуть про те, що польська опозиція у результаті виборів має отримати більшість у нижній палаті парламенту, про це пише Bloomberg. Так, "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска набирає 32% голосів за рекордної явки. Альянс "Третій шлях" отримав 13%, а Ліва партія - 8,6%. Це дає трьом політичним силам 248 мандатів з 460.

Журналісти вважають, що підтвердження результатів екзит-полу створить нові можливості для Європейського союзу.

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"Найближчим часом Польща намагатиметься вивільнити понад 35 мільярдів євро з фондів ЄС, щоб дати поштовх найбільшій економіці Східної Європи. Окрім цього, є перспектива ізоляції Віктора Орбана в Угорщині, ще одного популіста, який досі був захищений своїм альянсом із "Правом та справедливістю", - йдеться у матеріалі.

Вибори в Польщі 2023 - що відомо

У неділю, 15 жовтня, в Польщі обирали 560 членів Національних зборів: 460 депутатів Сейму X скликання і 100 членів Сенату XI скликання. Явка на виборах склала 72,9%.

За даними екзит-полу, який проводила компанія Ipsos, до польського Сейму пройшли п'ять політичних партій: правляча "Право і справедливість" (36,8% голосів), Громадянська коаліція (31,6%), "Третій шлях" (13%), Ліва партія (8,6%) і Конфедерація (6,2%). Згідно з цими даними, правляча партія отримала 200 місць, Громадянська коаліція - 163, "Третій шлях" - 55, Ліва партія - 30 і Конфедерація - 12.

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