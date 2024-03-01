Значну частину респондентів турбують обидва кандидати.

Президент США Джо Байден відстає від свого опонента Дональда Трампа в усіх семи ключових штатах.

Як повідомляється у результатах опитування Bloomberg News/Morning Consult, йдеться про штати Аризона, Джорджія, Пенсільванія, Мічиган, Північна Кароліна, Невада та Вісконсин.

Значна частина респондентів була занепокоєна віком чинного лідера Байдена. Водночас ті самі респонденти вважають екс-президента Трампа "небезпечним".

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У всіх семи штатах 48% виборців заявили про підтримку Трампа. Ще 43% готові голосувати за Байдена. Перевага Трампа виявилася найсильнішою в Північній Кароліні, де він випереджає Байдена на 9% - у нього 50% голосів проти 41%, який отримав президент.

При цьому Трамп зберіг 6% перевагу над Байденом в Аризоні, Неваді, Джорджії та Пенсильванії. Під час виборів у 2020 році ці чотири штати очолював чинний лідер країни.

Вибори у США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2024 року в США пройдуть чергові президентські вибори. Перед ними відбуваються праймеріз - передвибори, переможці яких боротимуться за крісло президента.

WSJ писав, що американці не хочуть бачити в Білому домі ні Байдена, ні Трампа.

Politico писав, що перспектива другого президентства Трампа непокоїть розвідників США

Нещодавно Байден пройшов щорічний медогляд, який підтвердив, що він здатен виконувати свої обов'язки. Президент почувається добре, і цьогорічний медогляд не виявив жодних нових проблем. Він продовжує бути здатним до виконання обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пристосувань.

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