Верховний суд США відхилив спроби штату Колорадо виключити Дональда Трампа з виборчих бюлетенів на посаду президента США.

Верховний суд США відхилив спроби штату Колорадо виключити Дональда Трампа з виборчих бюлетенів на посаду президента США.

Як пише Sky News, його було відновлено у виборчому бюлетені на посаду президента штату після того, як суд відхилив твердження про його відповідальність за заворушення в Капітолії 2021 року.

Після винесення рішення Трамп написав у своїй соціальній мережі: "ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА ДЛЯ АМЕРИКИ!!!"

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Трамп є фаворитом у номінації від Республіканської партії на президентських виборах у США. Його єдиним суперником, який залишився в боротьбі за висунення від партії, є колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі.

Виключення Трампа з бюлетенів

Раніше Верховний суд Колорадо виключив колишнього президента Дональда Трампа з виборчого бюлетеня штату 2024 року, ухваливши, що він не є підходящим кандидатом у президенти через "заборону повстанців", передбачену 14-ю поправкою.

Повідомлялося, що якщо справа дійде до Верховного суду США, вердикт щодо неї буде обов'язковим для всіх штатів.

Раніше Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах (кокусах) Республіканської партії ще в трьох штатах - Мічигані, Міссурі та Айдахо.

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