Президент намагався переконати лідерів штатів у своїй здатності перемогти Трампа на виборах.

Після невдалих дебатів минулого тижня президент США Джо Байден дав вказівку губернаторам-демократам не планувати заходів після 20:00, бо йому "потрібно більше спати". Він вважає, що це допоможе йому покращити свої публічні виступи, повідомляє Washington Post.

"Зауваження Байдена під час зустрічі пролунало після того, як губернатор Джош Грін, який раніше працював лікарем, запитав про стан його здоров'я. Зустріч була годинною дискусією з губернаторами, під час якої Байден намагався запевнити їх у своєму політичному статусі, фізичному благополуччі та шляху до переобрання", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Байден також розповів, що після дебатів проходив медичне обстеження, яке засвідчило, що він цілком здоровий. А невдалий виступ він пояснив "поганою роботою мозку".

Відео дня

Крім того, видання наголосило, що останніми днями кампанія Байдена намагалася відновити свою позицію, і зустріч з губернаторами в Білому домі була для зміцнення підтримки. Троє губернаторів, які вийшли з цієї зустрічі, щоб поговорити з журналістами та пообіцяти підтримати Байдена, розповіли, що зустріч була в основному оптимістичною, але були також ознаки "триваючої турбулентності після дебатів".

"Коментар Байдена про те, що йому потрібно більше спати, став одним із кількох пояснень, які він запропонував щодо виступу на дебатах, під час якого він плутав слова та іноді не міг закінчити речення. Він пояснив свою низьку продуктивність тим, що був хворий, на нього вплинули зміни часових поясів, а також його голова забита цифрами", - додав Washington Post.

Водночас кампанія чинного американського президента припускає, що уникнення заходів після 20:00 не означає значного обмеження.

"Президент Буш лягав спати о 21:00, а президент Обама готував вечерю о 18:30. Нормальні президенти дотримуються балансу, так само як і Джо Байден. Навряд чи він такий же суворий, як Дональд Трамп, який проводить половину дня, роблячи безліч заяв на каналі Truth Social про плани, які можуть спричинити рецесію, а іншу половину - граючи в гольф", - заявив речник виборчої кампанії Кевін Муньос.

Вибори у США - що цікаво прочитати

Як писав УНІАН, Байден зізнався, що ледь не заснув на дебатах з Трампом. За його словами, це відбулося через зміну часових поясів напередодні дебатів.

"Я провів не найкращий вечір, але річ у тім, що я зробив дурницю. Я вирішив подорожувати навколо світу, кілька разів, пройшовши приблизно 100 часових поясів до дебатів. Не послухав свою команду, і коли повернувся, то ледь не заснув на сцені. Це не виправдання, це пояснення", - сказав він.

Після невдалих для Байдена дебатів багато американців закликали його зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів. Низка впливових демократів вважає, що замінити Байдена може віцепрезидентка Камала Харріс. За їхніми словами, вона може перемогти Трампа, якщо Байден відступить.

Однак сам Байден пообіцяв, що не зніматиме свою кандидатуру з виборів і буде "боротись до кінця".

Вас також можуть зацікавити новини: