Після провальних дебатів з Дональдом Трампом, Байдену все частіше пропонують зняти свою кадидатуру.

Через провальні дебати Джо Байдена проти Дональда Трампа, відомий письменник Стівен Кінг закликав чинного президента США піти з передвиборчих перегонів, адже американці занепокоєнні щодо політичних перспектив Байдена, повідомляє Independent.

Видання зазначило, хоч Кінг давній прихильник Демократичної партії під керівництвом Байдена, але у своєму Twitteri він натякнув, що рішення Байдена продовжувати балотуватися "може сприяти появі жорстко правої альтернативи".

"Рут Бейдер Гінзбург відмовилася піти у відставку, і в результаті ми отримали Емі Коні Барретт. Робіть висновки самі", - написав він у своєму дописі.

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Independent пояснило, що письменник має на увазі ситуацію, коли Гінзбург просили піти у відставку зі своєї посади у Верховному суді під час правління Обами, однак вона відмовилась і 2020 року померла наприкінці перебування Трампа на посаді. Тоді її змінила Барретт, що змістило політику Верховного суду і проклало шлях для суперечливих переглядів законодавства про аборти та інше.

Також у матеріалі йдеться, що через поганий виступ на дебатах та через незрозумілі і незв'язні відповіді американці почали цікавитися, чи все гаразд зі здоров'ям Байдена. Так, прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що з Байденом все добре і ніяких хвороб на подобі хвороби Альцгеймера, форми деменції чи іншого дегенеративного захворювання мозку у нього немає.

"Я хочу сказати, що ми розуміємо занепокоєння. Ми розуміємо — президент провів не чудову ніч, як ви всі знаєте. Президент був застуджений, у нього був хрипкий голос… але я скажу так, і президент говорив це останні кілька днів… він знає, як виконувати роботу", - сказала Жан-П’єр.

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Як писав УНІАН, Байден зізнався, що ледь не заснув на дебатах з Трампом. За його словами, це відбулося через зміну часових поясів напередодні дебатів.

"Я провів не найкращий вечір, але справа в тому, що я зробив дурницю. Я вирішив подорожувати навколо світу, кілька разів, пройшовши приблизно 100 часових поясів до дебатів. Не послухав свою команду, і коли повернувся, то ледь не заснув на сцені. Це не виправдання, це пояснення", - сказав він.

Також УНІАН повідомляв, що після невдалих для Байдена дебатів у США закликають Байдена зняти свою кандидатуру з посту президента, але він відмовляється це робити.

"Звичайно, він не вибуває", - заявив офіційний представник передвиборної кампанії чинного глави Білого дому Сет Шустер.

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