Крім того, ЗМІ дізналися, що Байден оголосив про успішне проходження медичного огляду.

Президент США Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах "до кінця".

Про це він заявив під час телефонних розмов із представниками штабу та зустрічей із законодавцями й губернаторами від Демократичної партії, повідомляють Politico та Reuters з посиланням на джерела з команди Байдена.

Співрозмовники зазначили, що до розмови Байден приєднався зі "стурбованими" членами своєї передвиборчої команди. Він заявив, що він не збирається знімати свою кандидатуру.

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"Ніхто мене не виштовхує. Я не йду. Я в цих перегонах до кінця", - написав Байден в окремому електронному повідомленні.

Крім того, він звернувся до американців із закликом "пожертвувати кількома доларами", щоб допомогти перемогти Дональда Трампа.

Крім того, ввечері 3 липня Байден провів віртуальну та особисту зустріч з 24 губернаторами-демократами та мером Вашингтона. щоб запевнити їх, що він готовий продовжувати боротьбу, попри невдалі дебати.

Водночас стало відомо, що під час зустрічі з губернаторами Байден запевнив, що пройшов медичне обстеження після минулотижневих дебатів і почувається добре.

За словами особи, знайомої з розкладом президента, заява Байдена стосувалося короткого огляду лікарем Білого дому після дебатів через тривалі симптоми застуди. Огляд був коротким і не включав жодних серйозних тестів.

Хоч губернатори пообіцяли підтримати Байдена, в приватному порядку принаймні двоє учасників зустрічі висловили стурбованість щодо невизначеності шляху Байдена.

"Все ще дуже незрозуміло, до чого все це йде", - сказав один із співробітників, який безпосередньо знав про зустріч.

Вибори у США - деталі

Оточення Джо Байдена вважає, що віцепрезидентка Камала Гарріс є найкращою альтернативою для його заміни, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчі перегони, повідомляє Reuters із посиланням на 7 анонімних високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі та Демократичному національному комітеті.

Як повідомляли ЗМІ, Байден сказав старшому союзнику, що він знає, що, можливо, не зможе врятувати свою кампанію з переобрання, якщо він не зможе переконати громадськість у найближчі кілька днів, що він може виконувати свою роботу.

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