Все більше американців занепокоєні здатністю Байдена зайняти президентське крісло на другий строк через його провал на дебатах.

Оточення Джо Байдена вважає, що віцепрезидентка Камала Харріс є найкращою альтернативою для його заміни, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчі перегони, повідомляє Reuters з посиланням на 7 анонімних високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі та Демократичному національному комітеті.

Видання зазначає, що виступ Байдена на перших дебатах проти республіканського суперника Дональда Трампа минулого тижня викликав хвилю паніки в Демократичній партії через занепокоєння, що він може бути недостатньо придатним для проходження другого терміну.

"Якби Гарріс назвали кандидаткою від партії, вона отримала б гроші, зібрані під час кампанії Байдена, і успадкувала б інфраструктуру кампанії. Її ім’я також має найвищу популярність серед усіх альтернатив, а також найвищий рейтинг серед демократів, яких можна вважати серйозним кандидатом", - цитує агентство анонімні джерела. Відео дня

Згідно з опитуванням Reuters, Харріс відстає від Трампа всього на один відсотковий пункт - з 42% до 43%, відповідно, що є різницею в межах похибки опитування у 3,5 відсоткових пунктах.

Крім того, джерела розповіли, що вона вже пройшла перевірку на національний пост і пережила інтенсивну перевірку з боку республіканців, а низка впливових демократів вірять, що Гарріс може перемогти Трампа, якщо Байден відступить.

Водночас помічники віцепрезидентки заявили, що вона з нетерпінням чекає на другий термін разом із президентом Джо Байденом.

Вибори в США - останні новини

Як писав УНІАН, перші дебати стали для Джо Байдена повною катастрофою. Хоча Трамп під час дебатів наговорив багато брехні та неточностей, однак у підсумку це навряд чи мало значення - поганий виступ Байдена затьмарив усе.

Після цього Байден почав втрачати підтримку спонсорів після провальних дебатів. За даними FT, деякі донори уже розмірковують про те, кого вони могли б підтримати, якщо Байден піде у відставку.

"У той час, як деякі донори подвоїли свої зусилля, щоб згуртувати людей навколо Байдена, інші налаштовані більш обережно. Один із демократів зазначив, що деякі мегадонори з Волл-стріт мають намір продовжувати фінансувати кампанію Байдена, намагаючись переконати його звільнити місце для іншого кандидата. Інші ж мають намір узагалі відмовитися від пожертвувань", - пише видання.

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