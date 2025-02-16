Лідерка АдН старанно уникає сказати бодай одне погане слово про Росію.

Німецька права партія "Альтернатива для Німеччини", яка має високі шанси посісти друге місце на парламентських виборах наступної неділі, виступає за скасування санкцій проти Росії, поновлення закупівель російського газу та загалом за відновлення хороших відносин з агресором. Про це в інтерв’ю Bild розповіла лідерка партії Аліса Вайдель.

"Ми хочемо мати дуже хороші відносини з нашими європейськими сусідами. (...) Але ми також хочемо мати дуже хороші відносини з великими державами. Це включає Росію. (...) Ще два роки тому ми отримували дешевий природний газ з Росії через консорціум під назвою Nord Stream. (...) Ми хочемо припинити політику санкцій, яка, перш за все, завдає шкоди нашій країні. У нас найвищі ціни на енергоносії у світі. Ми більше не конкурентоспроможні", – заявила вона.

На зауваження журналіста про те, що російські офіційні особи неодноразово погрожували Німеччині війною, Вайдель звинуватила німецький уряд у погіршенні відносин з Москвою.

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"Ми закрутили спіраль ескалації. Були словесні, фінансові і навіть збройні дії проти Росії. Після Другої світової війни німецькі танки знову їдуть проти Росії. Протягом трьох років німецька воєнна риторика була спрямована проти Росії. Чого тут чекати?" – заявила вона.

Журналіст Bild ще кілька разів намагався домогтися від Вайдель хоч одного критичного слова на адресу Росії, зокрема прямо запитавши її, чому вона не засуджує дії агресора.

"У Дональда Трампа цього теж немає. Треба сідати за стіл переговорів. Ви повинні говорити один з одним. Це саме те, що ми, як АдН, сказали: що ми повинні розпочати мирні переговори. І я вважаю це серйозною політикою. І перш за все, ми повинні покласти край політиці санкцій, яка завдає нам шкоди", – сказала Вайдель.

Парламентські вибори в Німеччині

Як писав УНІАН, 23 лютого в Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори. Лідером електоральних рейтингів називають Християнсько-демократичний союз на чолі з Фрідріхом Мерцем. Це партія, від якої свого часу канцлером стала Ангела Меркель. Однак усіх непокоїть, що велику кількість голосів може зібрати правопопулістична "Альтернатива для Німеччини", яка зокрема відмовляється засуджувати агресію РФ в Україні.

Цьогорічні німецькі вибори відзначилися ще й тим, що в них активно втручається скандальний американський мільярдер Ілон Маск. Він не тільки поширює відверту російську пропаганду, але й прямо підтримує проросійську АдН.

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