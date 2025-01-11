Лідерка "Альтернативи для Німеччини" хоче, аби в країні було менше "зеленої" електроенергії і більше російського газу.

Німеччина повинна демонтувати усі вітрові електростанції і знову запустити в роботу російський газопровід "Північний потік". Як пише N-TV, про це заявила лідерка правопопулістичної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліса Вайдель.

Сьогодні у Німеччині якраз проходить партійний з’їзд АдН, на якому Вайдель обрали кандидатом у канцлери. У своїй промові вона заявила, що АдН повинна зробити Німеччину "знову сильною, багатою та безпечною".

"Ми знову запустимо Північний потік", — заявила вона під оплески делегатів.

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Натомість вона запевнила, що уряд за її участю "знесе всі вітрогенератори".

"Геть ці вітряки ганьби", – заявила вона.

Вайдель також оголосила, що уряд АдН відновить роботу атомних електростанцій, закритих за ініціативою Ангели Меркель протягом останніх років, і закликала збільшити час роботи вугільних електростанцій.

Як зазначає видання N-TV, попри ці та інші гучні заяви, АдН не має шансів увійти до складу нового уряду, оскільки жодна інша німецька партія не хоче формувати з нею коаліцію.

Парламентські вибори в Німеччині: останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці грудня у Німеччині розпустили парламент після того, як розпалася урядова коаліція. Президент країни призначив вибори на 23 лютого.

На тлі падіння електоральних рейтингів чинного канцлера Олафа Шольца та його партії серед німецьких виборців зростає популярність АдН. Поточна передвиборча кампанія вирізняється скандальним втручанням у неї американського мільярдера Ілона Маска. Він публічно підтримав АдН, що викликало обурення поміркованих німецьких політиків.

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