Угода G-7 спрямована на надання кредитів до кінця року, але США хочуть більше гарантій.

Українські чиновники побоюються затримок із завершенням угоди, яка дозволить отримати підтримку в розмірі 50 мільярдів доларів шляхом використання прибутків від заморожених активів російського центрального банку. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних людей.

Зазначається, що згідно з угодою "Великої сімки" кошти мають надійти Києву до кінця року. Угода передбачає синдикат кредиту, який буде повернений за рахунок прибутків, отриманих з часом із заморожених російських коштів. Але реалізації плану перешкоджають вимоги США та ризик того, що Угорщина уповільнить будь-яке рішення ЄС щодо підтримки України чи санкцій проти Росії.

За словами журналістів, фінансування забезпечить дуже необхідну підтримку для України. Часові рамки угоди G-7 розтягуються до кінця року. Однак Києву знадобиться рішення наступного місяця, коли перегляд фінансування МВФ передбачатиме гарантії того, що бюджетні вимоги України виконано, розповіло агентству одне із джерел. "Нам потрібен реальний механізм. Відповідні дискусії тривають занадто довго, і нам нарешті потрібні рішення", – заявив президент України Володимир Зеленський.

Відео дня

У статті вказано, що реалізація домовленостей G-7 натрапила на перешкоду через занепокоєння США щодо того, що ЄС повинен кожні шість місяців поновлювати заморожування активів разом із більш широкими санкціями проти Москви. США попросили надати більш надійні гарантії, які б зменшили занепокоєння щодо підписання позики без схвалення Конгресу.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена розповів про бажання США отримати гарантії від союзників, що російські активи залишаться знерухомленими, доки не буде укладено справедливий мир і Росія не заплатить за збитки. Якщо це станеться, сказав чиновник, США впевнені, що гроші можуть почати розподілятися до кінця року.

Порядок денний

У липні ЄС представив державам-членам два варіанти заморожування активів на більш тривалий період. Блок поки що не зміг укласти угоду. Деякі офіційні особи скептично налаштовані, що рішення буде знайдено, враховуючи позицію Угорщини. Деякі офіційні особи стверджували, що постійне зобов’язання ЄС і G-7 заморозити кошти до тих пір, поки Росія не погодиться виплатити Україні збитки, повинно зменшити занепокоєння США.

Представник Єврокомісії сказав, що робота триває, і будуть потрібні подальші обговорення, які відновляться найближчими тижнями. За словами іншої особи, оскільки офіційний Брюссель повертається з літніх канікул, кошти центрального банку, ймовірно, перемістяться на порядок денний для дипломатів ЄС. Це питання вже стоїть на передньому плані останньої політичної боротьби в Німеччині. Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина продовжуватиме надавати допомогу і вказав на угоду G-7 як на основне нове джерело фінансування.

За оцінками, доходи центрального банку становлять близько 5 мільярдів євро на рік. Кожен член G-7 відповідатиме за покриття своєї частини позик, якщо активи будуть розморожені. Пакт G-7 передбачає, що ЄС і США нададуть кредити на суму близько 20 мільярдів доларів кожен або більше, а Британія, Канада та Японія внесуть менші позики.

ЄС окремо погодився надати Києву прибутки, отримані від цих фондів, з початковим траншем у розмірі 1,6 мільярда євро, виплаченим наприкінці липня.

Гроші з російських активів

У липні 2024 року комісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявляв, що Європейська комісія "дуже скоро" планує зробити пропозицію щодо пакету кредитів для підтримки України на суму 50 мільярдів доларів, щоб встигнути до кінця року завершити законодавчу роботу.

Раніше УНІАН писав, що Європейський Союз намагається заспокоїти США, які занепокоєні щодо плану "Великої сімки" використати прибутки з цих активів для надання Україні допомоги в розмірі близько 50 мільярдів доларів.

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