Зокрема, до списку увійшли 14 тисяч снарядів калібру 155 мм.

Німеччина повідомила про виділення нової партії військової допомоги Україні. Це випливає з оновленого списку переданих Києву озброєннь та інших засобів на сайті німецького уряду.

Зокрема, Україні передали ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Загалом Німеччина поставила вже три одиниці цієї техніки. До списку переданої допомоги також увійшли:

26 дронів-розвідників Vector;

1 евакуаційна машина Bergepanzer-2;

6 інженерних екскаваторів;

14 тисяч снарядів калібру 155 мм;

10 безпілотних надводних кораблів.

Також Німеччина відправила 55 тисяч аптечок, гвинтівки та інше обладнання для Сил оборони України.

Відео дня

Зброя для України

Європейський союз підготував для України 700 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм з обіцяного мільйона, і промисловість набирає обертів. Про це повідомив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Крім того, Сполучені Штати нарощують виробництво боєприпасів для України. Завод у Пенсільванії збільшив виробництво артилерійських снарядів на 50%, а також планує ввести в експлуатацію додаткові потужності, пише Associated Press.

А 28 серпня стало відомо про новий пакет допомоги Україні від Литви. Країна передала системи боротьби з безпілотниками, навантажувачі, розкладачки для української армії. Крім того, були поставлені боєприпаси до протитанкового гранатомету Carl Gustaf, дистанційні системи детонації RISE-1 тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: