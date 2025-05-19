Пьотр Лукасевич розповів, чи зміняться соціальні виплати для українських громадян.

Польща не буде змушувати українців виїжджати або залишатися в країні, незважаючи навіть на результати виборів, вважає тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич. За його словами, в інтерв'ю "РБК-Україна", для наших біженців немає ніякої "загрози" або "несправедливості".

"Ми можемо, хіба що, провести якісь соціологічні дослідження, але знову ж таки - для цих людей немає жодної загрози", - наголосив він.

Лукасевич наголошує, що про висловлювання кандидатів у президенти Польщі необхідно буде судити вже згодом, за діями, а не за оголошеннями. Крім того, він вважає, що зміни будуть у будь-якому разі, адже польська система соцвиплат постійно трансформується. Тож це торкнеться, зокрема, й українських громадян, які живуть у Польщі.

Відео дня

Що відомо про вибори в Польщі-2025

Перший тур відбувся 18 травня, у неділю. За його підсумками однозначного переможця не було. До другого туру, який пройде 1 червня, вийшли опозиційний Кароль Навроцький і кандидат від влади Рафал Тшасковський.

Перший із них заявляв, що соцвиплати насамперед мають виплачуватися саме полякам, тоді як Тшасковський пропонував позбавити українців, які досі не влаштувалися на роботу, певних соціальних виплат.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Польщі заявили про втручання РФ у президентські вибори. "Це робиться шляхом розповсюдження дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на польську критичну інфраструктуру з метою паралізувати нормальне функціонування держави", - розповів міністр у справах цифрових технологій Польщі.

Вас також можуть зацікавити новини: