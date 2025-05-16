За словами польського дипломата, наразі ідея щодо відправлення миротворців в Україну "зависла у повітрі".

Очільник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич розповів про позицію країни не відправляти свої війська під час потенційної миротворчої місії. Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

За його словами, Польща готова підтримати місію, "яка ще не створена, логістичними заходами, участю в повітряних компонентах, які будуть так чи інакше захищати цю логістику".

Лукасевич підкреслив, що ця місія не має ні назви, ні завдання, ні складу, ні політичних умов.

Відео дня

"В принципі, нічого немає. Є якась ідея, що зависла в повітрі. Зверніть увагу, що жодна з країн, за винятком двох, не декларує готовність приєднатися до цієї місії", - зауважив політик.

Дипломат наголосив, що Польща обов'язково повернеться до цього питання, якщо з'являться конкретні умови.

"Саме тому позиція Польщі на даний момент однозначна. Польща не буде відправляти своїх солдатів. Вона надасть підтримку місії, яка буде сформульована, але наразі ні про що конкретне не йдеться", - сказав він.

Відправлення миротворців до України - останні новини

Раніше видання Foreign Policy пояснило, чому миротворці з Європи не спрацюють в Україні. За словами журналістів, така ініціатива в Україні стане скоріше символікою без реальної спроможності вплинути на ситуацію.

Також, за словами експертів, зростає побоювання, що миротворці можуть стати мішенню, якщо припинення вогню буде порушено, тому розгортання малих сил без чіткого мандату лише посилить вразливість Європи. Крім того, у випадку атаки на європейських військових, незрозуміло, чи буде активовано ст. 5 НАТО.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон відповів, скільки миротворців можуть відправити в Україну. За його словами, кількість таких військ буде дуже обмеженою.

Французький лідер вважає, що присутність іноземних військових допоможе стабілізувати ситуацію в регіоні, але "авторитет не залежить від кількості".

"Сьогодні найбільша армія в Європі - це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне - це наявність військ в Україні", - зауважив Макрон.

Вас також можуть зацікавити новини: