Якщо тенденція залишиться сталою, правляча партія втратить владу, адже з нею не хочуть йти у коаліцію.

У Польщі оприлюднили попередні дані результатів парламентських виборів, які загалом збігаються з результатами екзитполів. Після обробки понад половини округів, лідирує правляча партія, але опозиційні партії разом набрали більше голосів, пише Onet.

Так, після обробки бюлетенів з 51,07% виборчих дільниць, найбільше голосів отримує правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) – 38,22%. На другому місці йде опозиційна "Громадянська коаліція" екс-прем’єра Дональда Туска – 27,92%. Партія "Третій шлях" має 13,5%, "Лівиця" – 8,25%. На п’ятому місці "Конфедерація" з 7,33% голосів.

За словами голови польского Центрвиборчкому Сильвестра Марциняка, якщо обробка бюлетенів триватиме нинішніми темпами, то остаточні результати виборів стануть відомим вже завтра близько полудня.

Оскільки ПіС не здобула абсолютної більшості голосів (принаймні за результатами обробки бюлетенів з половини дільниць), для формування уряду їй доведеться створювати коаліцію з іншими партіями. Але в опозиції вже заявили, що за жодних обставин не підуть на співпрацю з ПіС і створять власну коаліцію.

"Ми виключаємо будь-які переговори з ПіС про урядову коаліцію; є мільйон аргументів, що ніхто більше не буде спілкуватися з ПіС після того, що вони зробили протягом цих двох термінів. Ми будували нашу кампанію та політичну позицію на критиці того, що ПіС робить в економіці, в охороні здоров'я, в освіті, як вони зруйнували наші міжнародні відносини та позицію в Європейському Союзі", – заявив один з лідерів "Третього шляху" Даріуш Клімчак.

Вибори у Польщі – останні новини

Як писав УНІАН, лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська коаліція" Дональд Туск оголосив, що найближчим часом вони сформують новий уряд. Заява прозвучала після презентації результатів екзит-полу, згідном з якими опозиція має шанс прийти до влади.

Видання Bloomberg зазначає, що парламентські вибори поклали край восьмирічному правлінню націоналістичної партії "Право і справедливість", яка запам’яталася нападками на Євросоюз. Журналісти вважають, що підтвердження результатів екзит-полу створить нові можливості для Європейського союзу.

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