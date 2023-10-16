Вчора в Польщі відбулися парламентські вибори / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

У Польщі оприлюднили попередні дані результатів парламентських виборів, які загалом збігаються з результатами екзитполів. Після обробки понад половини округів, лідирує правляча партія, але опозиційні партії разом набрали більше голосів, пише Onet.

Так, після обробки бюлетенів з 51,07% виборчих дільниць, найбільше голосів отримує правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) – 38,22%. На другому місці йде опозиційна "Громадянська коаліція" екс-прем’єра Дональда Туска – 27,92%. Партія "Третій шлях" має 13,5%, "Лівиця" – 8,25%. На п’ятому місці "Конфедерація" з 7,33% голосів.

За словами голови польского Центрвиборчкому Сильвестра Марциняка, якщо обробка бюлетенів триватиме нинішніми темпами, то остаточні результати виборів стануть відомим вже завтра близько полудня.

У синіх округах перемагає влада, в червоних - опозиція / onet.pl

Оскільки ПіС не здобула абсолютної більшості голосів (принаймні за результатами обробки бюлетенів з половини дільниць), для формування уряду їй доведеться створювати коаліцію з іншими партіями. Але в опозиції вже заявили, що за жодних обставин не підуть на співпрацю з ПіС і створять власну коаліцію.

"Ми виключаємо будь-які переговори з ПіС про урядову коаліцію; є мільйон аргументів, що ніхто більше не буде спілкуватися з ПіС після того, що вони зробили протягом цих двох термінів. Ми будували нашу кампанію та політичну позицію на критиці того, що ПіС робить в економіці, в охороні здоров'я, в освіті, як вони зруйнували наші міжнародні відносини та позицію в Європейському Союзі", – заявив один з лідерів "Третього шляху" Даріуш Клімчак.

Вибори у Польщі – останні новини

Як писав УНІАН, лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська коаліція" Дональд Туск оголосив, що найближчим часом вони сформують новий уряд. Заява прозвучала після презентації результатів екзит-полу, згідном з якими опозиція має шанс прийти до влади. 

Видання Bloomberg зазначає, що парламентські вибори поклали край восьмирічному правлінню націоналістичної партії "Право і справедливість", яка запам’яталася нападками на Євросоюз. Журналісти вважають, що підтвердження результатів екзит-полу створить нові можливості для Європейського союзу.

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