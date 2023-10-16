Він заявив, що виборці усунули від влади правлячу партію.

Лідер польської опозиції, колишній прем’єр-міністр і голова блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск оголосив, що найближчим часом вони сформують новий уряд.

Заява прозвучала після презентації результатів екзит-полу, згідном з якими опозиція має шанс прийти до влади. "Польща перемогла, демократія перемогла, ми усунули їх від влади. Все вказує на те, що цей результат міг бути ще кращим. Але сьогодні ми вже можемо сказати це. Це кінець цього поганого часу, це кінець правління "Права та справедливості", - цитує Туска TVN24.

Також він назвав 15 жовтня "одним із найпрекрасніших днів польської демократії". "Ми створимо найближчим часом новий, добрий, демократичний уряд разом з нашими партнерами. Польща перемогла. Ви перемогли", - додав він.

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Вибори у Польщі: дані екзит-полів

За даними екзит-пола компанії Ipsos, до польського Сейму проходять п'ять політичних партій: "Право і справедливість", Громадянська коаліція, "Третій шлях", Ліва партія та Конфедерація. Правляча "ПІС" отримала 36,8% голосів, а "Громадянська коаліція" Туска - 31,6%.

Нагадаємо, що у вересні Туск закликав збільшити військову допомогу Україні, зазначивши, що її перемога є частиною національних інтересів Польщі.

Також він критикував дії польської влади під час "зернового конфлікту" між Варшавою та Києвом, викликаним польською забороною на експорт зерна.

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