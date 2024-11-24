Марчел Чолаку вважається проукраїнським кандидатом.

У першому турі виборів президента Румунії перемогу здобув чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку. За даними екзит-полів, він отримав 25% голосів виборців, повідомляє Digi24.

Зазначається, що боротьба за участь у другому турі точиться між очільницею партії "Союз порятунку Румунії" Єленою Ласконі (близько 18%) та праворадикалом Келіном Георгеску (близько 16%).

Додамо, що якщо за підсумками першого туру жодний кандидат не набере більшості голосів, в Румунії відбудеться другий тур. Голосування заплановане на 8 грудня.

Відео дня

56-річний Марчел Чолаку є лідером Соціал-демократичної партії Румунії. Він активно підтримує Україну - зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Відносини Румунії з Україною - останні новини

Наприкінці жовтня Міністерство оборони Румунії запропонувало збивати російські БпЛА над своєю територією. Законопроєкт, який було винесено на громадське обговорення, встановлює конкретні умови, за яких країна може проводити контроль над своїм повітряним простором як для пілотованих, так і для безпілотних літальних засобів.

Також УНІАН повідомляв, що у вересні в Румунії знайшли уламки російського дрона. В той день окупанти атакували цивільні об'єкти та портову інфраструктуру України поблизу кордону з Румунією.

Вас також можуть зацікавити новини: